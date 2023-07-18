أمير قطر يطلع أردوغان على كرة نهائي كأس العالم مع توقيع ميسي

أطلع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على كرة نهائي كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وتحمل توقيع النجم ليونيل ميسي.

واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر لوسيل ضيفه رجب طيب أردوغان الذي يزور الدوحة في إطار جولته الخليجية.

أمير #قطر يطلع الرئيس #أردوغان على كرة نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، وتحمل توقيع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل #ميسي 🇹🇷🇶🇦



| #الخليج_أونلاينpic.twitter.com/rTGw8CSwCc — الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) July 18, 2023

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطل النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها "قطر ما بين يومي 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، على حساب نظيره الفرنسي بفوزه عليه (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، التي جمعتهما على ملعب لوسيل.

وأحرز منتخب الأرجنتين لقب بطل كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي (1978 و1986)، ليفض شراكته مع نظيره الفرنسي، الذي فاز أول مرة بكأس العالم عام 1998، ومن ثم توج بلقب بطل النسخة الماضية "روسيا 2018"، إلا أنه فشل في الدفاع عنه في مونديال "قطر 2022".

المصدر: وكالات