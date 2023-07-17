مرتضى منصور يعلق على أنباء شراء الملياردير الحبتور نادي الزمالك

أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اندهاشه من الأنباء التي ترددت عن تقديم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عرضا رسميا لشراء نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24": "كل ما أثير في الساعات الأخيرة عن رغبة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في شراء نادي الزمالك عار تمامًا من الصحة".

وأصدر رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، بيانا رسميا عبر حسابه على موقع "تويتر" نفى فيه تقديمه بأي طلب لشراء نادي الزمالك، بل ولا ينوي شراء أي نادي رياضي في أي مكان آخر في العالم.

المصدر: "cairo24.com"