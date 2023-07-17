زيادة في الإيرادات.. ريال مدريد يعلن عن ميزانيته السنوية

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن الحسابات السنوية للسنة المالية (2022-2023)، بعد اجتماع مجلس الإدارة.

وأظهرت الميزانية زيادة الإيرادات بنسبة 17%، دون احتساب انتقالات اللاعبين، لتصل إلى 843 مليون يورو، وتجاوز أرقام ما قبل جائحة كورونا (721.5) مليون يورو، لأول مرة.

وبلغت عائدات ريال مدريد (750.9) مليون يورو في السنة المالية (2017-2018)، مقابل (674.6) في (2016-2017)، بينما جاءت الذروة في السنة المالية (2018-2019) بقيمة (757.3) مليون يورو.

ووفقاً للنادي الإسباني، لا يزال صافي ديونه سلبيا ويقف عند مركز سيولة صاف يبلغ -47 مليون يورو، اعتبارا من 30 يونيو 2023.

وأكد الفريق الملكي أنه يحافظ على وضع أسهم قوي بثروة صافية تبلغ 558 مليون يورو، ولديه 128 مليون يورو في الخزينة.

وفيما يتعلق بإعادة تصميم ملعب "سانتياجو برنابيو" الذي من المقرر الانتهاء من أعماله في ديسمبر 2024، يؤكد ريال مدريد أنه تم تطويره وفقا للخطة الموضوعة، باستثمار تراكمي قدره 893 مليون يورو.

كما أوضح البيان أنه سيتم تسديد أول قسط من قيمة القرض الخاص بأعمال تطوير الملعب في العام المالي القادم، ويبلغ 34 مليون يورو.

وتثق إدارة نادي ريال مدريد في أنه اعتبارا من الأول من يناير 2024، سيبدأ استغلال ملعب "البرنابيو" الجديد في إقامة الفعاليات المختلفة، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في الدخل، بالإضافة إلى زيادة السعة في المباريات والاستغلال التجاري للمنشآت.

المصدر: "realmadrid.com"