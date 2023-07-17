منتخب المكسيك بطلا للكأس الذهبية للمرة الـ9 في تاريخه

نجح منتخب المكسيك في التتويج بلقب بطولة الكأس الذهبية، بعد فوزه على حساب نظيره بنما في المباراة النهائية التي جمعت بينهما ضمن منافسات البطولة.

وفاز المنتخب المكسيكي، ببطولة الكأس الذهبية بعدما حسم المباراة النهائية لصالحه بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل من النهائي حيث أحرز سانتياغو خيمينز الذي حل بديلا هدف الفوز لصالح المكسيك في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وتعتبر بطولة الكأس الذهبية، هي بطولة تجمع بين منتخبات اتحاد الكونكاكاف الذي يضم منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى إلى جانب الكاريبي أيضا.

ورفع المكسيك عدد بطولات للكأس الذهبية بعد فوزه على بنما، إلى 9 ألقاب ليعزز الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه في عدد مرات الفوز باللقب مقابل 7 ألقاب لنظيره الأمريكي ولقب واحد فقط لمنتخب كندا.

المصدر: "وكالات"