منتخب المكسيك بطلا للكأس الذهبية للمرة الـ9 في تاريخه
نجح منتخب المكسيك في التتويج بلقب بطولة الكأس الذهبية، بعد فوزه على حساب نظيره بنما في المباراة النهائية التي جمعت بينهما ضمن منافسات البطولة.
وفاز المنتخب المكسيكي، ببطولة الكأس الذهبية بعدما حسم المباراة النهائية لصالحه بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
¡Buenas noches, Campeones! 🇲🇽 pic.twitter.com/F1aCt4yUdf— Gold Cup (@GoldCup) July 17, 2023
وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل من النهائي حيث أحرز سانتياغو خيمينز الذي حل بديلا هدف الفوز لصالح المكسيك في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
وتعتبر بطولة الكأس الذهبية، هي بطولة تجمع بين منتخبات اتحاد الكونكاكاف الذي يضم منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى إلى جانب الكاريبي أيضا.
ورفع المكسيك عدد بطولات للكأس الذهبية بعد فوزه على بنما، إلى 9 ألقاب ليعزز الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه في عدد مرات الفوز باللقب مقابل 7 ألقاب لنظيره الأمريكي ولقب واحد فقط لمنتخب كندا.
المصدر: "وكالات"