نجم توتنهام يكشف السبب وراء رفضه اللعب في السعودية

اعترف نجم توتنهام، الكوري الجنوبي هيونج مين سون، برفضه عرضا ضخما من أحد الأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال سون، في مؤتمر صحفي ضمن الجولة التحضيرية للسبيرز: "إذا أردت الذهاب إلى هناك (السعودية)، فلن أكون هنا (الجولة التحضيرية)".

AFP

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وأضاف: "أحب لعب كرة القدم.. من الواضح أن المال مهم، لكني حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".



وتابع: "معظم الناس يتجهون إلى السعودية في الوقت الحالي، وهو أمر مثير حقا.. لكن الدوري الإنجليزي لا يزال حلما بالنسبة لي، لذا أتطلع للموسم الجديد".



واعترف سون بأن اللعب في السعودية فكرة مغرية، لكنه أكد التزامه تجاه توتنهام، وأنه لا ينوي مغادرة إنجلترا حاليا.



يذكر أن سون انضم إلى توتنهام في 2015، وعلى مدار 8 سنوات شارك في 372 مباراة بقميص الفريق، وسجل 145 هدفا.

المصدر: "وسائل إعلام"