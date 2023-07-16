المقاتل المغربي أبو زعيتر يسقط بالضربة القاضية أمام برادو (فيديو)

تعرض المقاتل المغربي عثمان أبو زعيتر، للخسارة الثانية على التوالي بالضربة القاضية في الجولة الأولى، في النزال الذي جمعه يوم الأحد بالأرجنتيني فرانسيسكو برادو.

وخلال نزال المقاتلين في منافسات الوزن الخفيف ضمن أمسية لبطولة الفنون القتالية المختلطة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، لم يمهل برادو منافسه المغربي كثيرا، حيث أسقطه أرضا في الجولة الأولى ووجه له مجموعة من اللكمات القوية ليتدخل الحكم ويعلن فوز المقاتل الأرجنتيني بالضربة الفنية القاضية.

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- عثمان زعيتر 🇲🇦 يخسر للمرة الثانية على التوالي بالضربة القاضية بالجولة الاولى وهذه المرة من 🇦🇷 فرانسيسكو برادو …#UFCVegas77

pic.twitter.com/MGlcyAomQC — عبدالله | UFC (@HFC420) July 16, 2023

FINISHING WITH NASTY HAMMER FISTS!!!!@Fran_Prado_MMA gets him out in the first round! #UFCVegas77pic.twitter.com/6lX1qmpIox — UFC (@ufc) July 16, 2023

وهذه هي الهزيمة الثانية على التوالي لأبو زعيتر بالضربة القاضية في الجولة الأولى، إذ خسر في نوفمبر الماضي بنفس الطريقة أمام الأمريكي مات فريفولا بعد مرور دقيقتين ونصف الدقيقة من الجولة الأولى.

المصدر: وكالات