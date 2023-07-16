الأهلي السعودي يستبعد السوري السومة من قائمته

أعلن الأهلي السعودي يوم الأحد، قائمته التي ستشارك في معسكر الإعداد للموسم الجديد 2023-2024، والذي تستضيفه النمسا خلال الأيام المقبلة.

وشهدت القائمة غياب اسم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، ليتأكد رحيله، لكن في انتظار تحديد وجهته.

قائمة #الاهلي المغادرة إلى معسكر النمسا غداً استعداداً للموسم الرياضي 2023-2024 ⚽️💚 pic.twitter.com/47lszpqtwU — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 16, 2023

وكان السومة قد رحل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية 2022، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى العربي القطري، وذلك بعد هبوط النادي الجداوي من الدوري السعودي للمحترفين، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، للمرة الأولى في تاريخ "الراقي".

وبعد عودة الأهلي لدوري الأضواء مع نهاية الموسم المنصرم، عاد السومة للانتظام في تدريبات الفريق.

وذكرت تقارير مؤخرا أن السومة قريب من الانضمام للنادي العربي القطري، بشكل نهائي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

مصادر للكاس |



نادي #العربي القطري يقترب من حسم الاتفاق مع #الأهلي السعودي بشأن التعاقد مع المهاجم السوري #عمر_السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية #قنوات_الكاسpic.twitter.com/9MQau9d7dm — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 14, 2023

وذكرت قناة "الكأس" الرياضية القطرية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "نادي العربي يقترب من حسم الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي السعودي بشأن التعاقد مع السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

المصدر: RT + قناة الكأس