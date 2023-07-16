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الأهلي السعودي يستبعد السوري السومة من قائمته

الرياضة

الأهلي السعودي يستبعد السوري السومة من قائمته
AFP
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أعلن الأهلي السعودي يوم الأحد، قائمته التي ستشارك في معسكر الإعداد للموسم الجديد 2023-2024، والذي تستضيفه النمسا خلال الأيام المقبلة.

وشهدت القائمة غياب اسم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، ليتأكد رحيله، لكن في انتظار تحديد وجهته.

وكان السومة قد رحل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية 2022، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى العربي القطري، وذلك بعد هبوط النادي الجداوي من الدوري السعودي للمحترفين، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، للمرة الأولى في تاريخ "الراقي".

وبعد عودة الأهلي لدوري الأضواء مع نهاية الموسم المنصرم، عاد السومة للانتظام في تدريبات الفريق.

وذكرت تقارير مؤخرا أن السومة قريب من الانضمام للنادي العربي القطري، بشكل نهائي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت قناة "الكأس" الرياضية القطرية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "نادي العربي يقترب من حسم الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي السعودي بشأن التعاقد مع السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

المصدر: RT + قناة الكأس

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