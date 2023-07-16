باريس سان جيرمان يحسم صفقته السابعة هذا الصيف

حسم باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، صفقته السابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي أيندهوفن الهولندي، يوم الأحد، أن لاعبه الشاب، تشافي سيمونز، غادر معسكر الفريق، لإتمام إجراءات انتقاله للنادي الباريسي.

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وسيرحل النجم الهولندي الصاعد (20 عاما) عن الفريق الهولندي بعد موسم واحد فقط، حيث سجل 19 هدفا مع 9 تمريرات حاسمة في 49 مباراة.

وأشارت تقارير صحفية في فرنسا إلى أن سان جيرمان اتفق على ضم سيمونز مقابل 6 ملايين يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان سيمونز رحل عن باريس في صيف 2022 علما بأنه انضم للفريق قبل 4 سنوات قادما من أكاديمية برشلونة.

وسيكون اللاعب الهولندي الشاب، الصفقة السابعة للنادي الباريسي هذا الصيف بعد كل من سكرينيار، أسينسيو، لي كانج إن، أوجارتي، لوكاس هرنانديز وشير ندور.

المصدر: وكالات