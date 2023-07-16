بينهم منتخب عربي وحيد.. تعرف على المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم للسيدات

تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 بعد أيام معدودة، وتشهد هذه النسخة مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة بين 20 يوليو و20 أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

وسيكون المنتخب المغربي، المنتخب العربي الوحيد المشارك في البطولة.

وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي يضمن المشاركة في المسابقة العالمية بعدما حجز مقعده في يوليو 2022 ببلوغه نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وفي تلك البطولة القارية، تألق المنتخب المغربي بشكل لافت، حيث نجح في إقصاء نيجيريا في نصف النهائي، ووصل للنهائي، لكنه خسر في مواجهة جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف ليحل وصيفا.

وستشهد بطولة كأس العالم 2023 مشاركة المنتخبات التالية:

أستراليا (المضيفة)، نيوزيلندا (المضيفة)، الولايات المتحدة (حاملة اللقب)، المغرب، كوستاريكا، النرويج، الفلبين، سويسرا، جمهورية إيرلندا، نيجيريا، كندا، إسبانيا، زامبيا، اليابان، إنجلترا، الدنمارك، الصين، فيتنام، هولندا، فرنسا، جامايكا، البرازيل، السويد، جنوب إفريقيا، إيطاليا، الأرجنتين، ألمانيا، كولومبيا، كوريا الجنوبية، بنما، هايتي، البرتغال.

المصدر: RT