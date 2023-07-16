في واقعة غريبة.. لاعبات منتخب إيرلندا ينسحبن من لقاء كولومبيا بعد 20 دقيقة على انطلاقه

قال الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، إن لاعبات منتخبه انسحبن من المواجهة الودية ضد كولومبيا، أول أمس الجمعة، بعد 20 دقيقة على انطلاقها "خوفا على أجسادهن".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن لاعبة خط وسط منتخب إيرلندا، دينيس أوسوليفان تم نقلها إلى المستشفى بسبب إصابتها في الساق في الدقائق الأولى من مباراة كولومبيا، وتم إلغاء المواجهة بعد بدايتها بعشرين دقيقة فقط عقب العديد من التدخلات القوية، ووصف الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم المباراة بأنها مباراة بدنية للغاية.

وكشفت الأشعة أن أوسوليفان، لم تتعرض لأي كسور ولكن يتعين اكتشاف مدى إصابة الأنسجة الرخوة.

وأكدت مدربة المنتخب الإيرلندي، فيرا باو، أن لاعبات فريقها كانت لديهن مخاوف على أجسادهن من الإصابات في المباراة الودية ضد كولومبيا، استعدادا لبطولة كأس العالم للسيدات، ولذلك تم إيقاف المباراة.

وأضافت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه شيء لم أتعرض له من قبل طوال 47 عاما من المشاركة في كرة القدم، كلاعبة، أو كمدربة. كانت البداية جيدة، مباراة جيدة، طبيعية، وبعد ذلك ازدادت الأجواء سخونة وأصبحت المباراة بدنية".

وأردفت: "وبعد ذلك جاءت العرقلة الضخمة لدينيس أوسوليفان، عرقلة غير موجودة في قواعد اللعبة وكانت تشعر بألم شديد، توجهت لمدربة منتخب كولومبيا وقلت: أحتاج لمساعدة منك، يجب أن نقوم بتهدئة هذا. كلنا نريد الذهاب لكأس العالم".

وأكملت: "كانت اللاعبات في حالة استياء شديد وكن يشعرن بالخوف على أنفسهن. بشكل جماعي كنا نعلم أن الأمور لن تسير في الطريق الصحيح بعد الآن، وإذا استمرت المباراة كنا سنضع لاعباتنا في موقف يحتمل أن يكون خطيرا، دخلنا في مناقشات هادئة مع الحكم وتم إلغاء المباراة".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيرلندي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا بدءا من 20 يوليو الجاري.

المصدر: وكالات