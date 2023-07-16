نهضة بركان يهزم الرجاء ويتوج بكأس العرش المغربي (فيديو)
حسم نهضة بركان، لقب كأس العرش المغربي، بعد فوزه بصعوبة على حساب منافسه الرجاء بهدف دون رد بعد التمديد، أمس السبت، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
ويدين بركان بالفضل في هذا الفوز والتتويج للاعبه إيسوفو دايو، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول.
الرجاء الرياضي 0-1 نهضة بركان هدف #إيسوفو_دايو من نقطة الجزاء في الدقيقة 105+3#كأس_العرش_لكرة_القدم_ |#موسم2021_2022#الرجاء_الرياضي#نهضة_بركان#النهائي#الرباط#المغرب#Coupe_du_trône— Arryadia TV (@arryadiatv) July 15, 2023
Fédération Royale Marocaine de Football pic.twitter.com/kdarkq4zv8
وأكمل الرجاء المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 بعد طرد مدافعه مروان هدهودي، لتدخله الخشن على مهاجم نهضة بركان يوسف الفحلي.
وحصد نهضة بركان كأس العرش للمرة الثالثة في تاريخه، بينما توقف رصيد الرجاء عند ثمانية ألقاب.
المصدر: RT