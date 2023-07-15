ليفربول يحدد سعر بيع قائده هندرسون لنادي الاتفاق السعودي

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الاتفاق السعودي توصل لاتفاق لضم قائد نادي ليفربول، الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب العديد من المصادر، فقد حصل نادي الاتفاق على موافقة هندرسون صاحب الـ33 عاما للعب بين صفوفه بالفعل، لكن الفريق السعودي يواجه صعوبات في إقناع ليفربول بالتخلي عن قائده مجانا أو بسعر قليل، إذ يرفض النادي الإنجليزي ذلك تماما رغم يقينه بأن مستقبل اللاعب في الموسم القادم سيكون صعبا في ظل الصفقات الجديدة في وسط الملعب.

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وذكرت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية، أن ليفربول حدد سعر بيع هندرسون لنادي الاتفاق في 20 مليون جنيه إسترليني، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن النادي السعودي يمتلك بالفعل الخطة البديلة وهي التوجه نحو داني باريخو نجم فياريال.

تجدر الإشارة إلى أن عقد هندرسون مع ليفربول يمتد حتى العام 2025.

المصدر: goal.com