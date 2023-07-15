اتحاد جدة السعودي يتوصل لاتفاق لضم نجم خط وسط ليفربول

كشفت تقارير إعلامية، أن مفاوضات إدارة اتحاد جدة السعودي لضم نجم خط وسط نادي ليفربول، البرازيلي فابينيو، بلغت مراحل متقدمة.

وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن فابينيو لن يسافر مع ليفربول إلى المعسكر الذي سيقيمه في ألمانيا بسبب مفاوضات الاتحاد.

BREAKING: Fabinho will NOT travel to Germany with Liverpool squad as talks with Al Ittihad are now advanced — with personal terms agreed. 🚨🔴🇸🇦



Jordan Henderson will travel with the squad as he already agreed terms with Al Ettifaq but clubs are not close to agremeent on fee. pic.twitter.com/7Sj7yy2NIC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023

وأشار إلى أن تفاصيل التعاقد الشخصية بين اللاعب البرازيلي والفريق السعودي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وكانت شبكة "ذا أثليتك"، أكدت في وقت سابق، أن نادي اتحاد جدة يسعى لضم فابينيو مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة إلى أن العائق الوحيد أمام ليفربول حاليا هو ضرورة إيجاد بديل للاعبه البرازيلي، قبل التخلي عنه إلى الاتحاد.

المصدر: فابريزيو رومانو