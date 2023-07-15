تجاهل الإشارة الضوئية.. ميسي ينجو من حادث مروري خطير في أمريكا (فيديو)

كشف مقطع فيديو عن نجاة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، من حادث مروري أمس الجمعة بعد تجاهله الوقوف في الإشارة الضوئية الحمراء.

وظهرت في الفيديو سيارة ميسي برفقة شرطة فورت لودرديل في فلوريدا أمس الجمعة، وهي تنطلق مباشرة إلى التقاطع.

You haven’t posted the full video. Before this clip a fan was approaching messi’s car to take a pic. He obviously didn’t see the red light as he was probably distracted by than fan. Fans need to be careful n not approach him atleast while driving. Thankfully accident didnt happen pic.twitter.com/f7taiqyYRq — Meenal (@mbu2617) July 14, 2023

ورغم كون الإشارة حمراء، قامت سيارة ميسي بعبور التقاطع ولحقت بها سيارات الشرطة، ولحسن الحظ توقفت السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس دون أي تصادم أو حوادث.

Messi taking a red light like a true Florida man pic.twitter.com/g8Xc4MAh7P — Inter Miami CF Burner (@miamifutbolmls) July 14, 2023

وذكرت تقارير إنجليزية، أنه لم يعرف إن كان ميسي هو من يقود السيارة، إلا أنه كان من بين الركاب حسبما وثقت كاميرا قناة "تي يو سي سبورتس" الأرجنتينية.

وكان ميسي، أعلن الشهر الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد عامين من انضمامه إليه قادما من برشلونة، من أجل الالتحاق بنادي ميامي الأمريكي.

المصدر: "ماركا"