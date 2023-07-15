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فيك وايلد يحضر فعاليات ألعاب التزلج الرقمية في قازان

الرياضة

فيك وايلد يحضر فعاليات ألعاب التزلج الرقمية في قازان
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حضر البطل الأولمبي في مسابقة الـ "سنوبورد"، الروسي فيك وايلد، فعاليات ألعاب التزلج الرقمية في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وتعقد ألعاب التزلج الرقمية في تتارستان في 14 و15 يوليو الجاري كجزء من مهرجان واسع النطاق لثقافة شارع الشباب "URBAN GAMES IV" مباراة ألعاب الشوارع الروسية بالكامل!.

وسيظهر المشاركون في "الألعاب الرقمية 8"، مهاراتهم أولا في التزلج على الألواح في المجال الرياضي، ثم يظهرون الحيل في جهاز محاكاة التزلج.

وستتنافس ثمانية فرق كل منها تتكون من متزلجين رئيسيين وواحد في الاحتياط.

وسيأتي رياضيون من الأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وبلغاريا بالإضافة إلى أربعة فرق روسية إلى قازان للمشاركة في المسابقة.

ويعتبر بطل الـ "سنوبورد"، ماجستير الرياضة في روسيا، فيك وايلد من أبرز ضيوف هذا الحدث.

المصدر: matchtv.ru + RT

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