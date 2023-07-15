تطور جديد في صفقة انتقال محرز للأهلي السعودي

شهدت صفقة انتقال نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، إلى أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تطورا جديدا.

ووفقا للصحفي الإيطالي في شبكة "سكاي سبورت"، رودي غاليتي، فإن محرز بات أقرب من أي وقت مضى للانتقال لصفوف الأهلي.

وأشار غاليتي، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، يوم السبت، إلى أن مان سيتي فتح الباب أمام إمكانية قبول العرض الأخير المقدم من الأهلي.

وأوضح أنه من المتوقع إعلان الموقف النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، من قبل إدارة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أهلي جدة قد توصل لاتفاق مع محرز منذ أيام قليلة، من أجل انضمامه للدوري السعودي للمحترفين عبر بوابته.

وأكدت تقارير صحفية أنه تقرر أن يصل محرز إلى مدينة دبي الإماراتية، بعد غد الاثنين، تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقده الرسمي مع النادي السعودي بعد إنهاء الإجراءات الرسمية مع مانشستر سيتي.

يذكر أن محرز انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين شارك في 236 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة، وتوج معه بـ11 لقبا، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة في الموسم المنصرم.

المصدر: وكالات