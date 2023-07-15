رسميا.. مارسيليا يضم البرازيلي لودي من أتلتيكو مدريد

أكمل نادي مارسيليا الفرنسي، يوم السبت، تعاقده مع المدافع البرازيلي رينان لودي من أتلتيكو مدريد الإسباني، بحسب ما أعلن النادي الجنوبي.

ولم يكشف النادي الفرنسي عن تفاصيل الصفقة، لكن صحيفة "لا بروفانس" المحلية، أشارت إلى توقيع لودي على عقد لخمس سنوات مقابل 13 مليون يورو.

وأمضى لودي، الذي أحرز لقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو في 2021 وحمل ألوان منتخب البرازيل 16 مرة، الموسم الماضي معارا إلى نوتنغهام فوريست الإنجليزي.

ويعد الظهير الأيسر البالغ 25 عاما ثاني لاعب يستقدمه مارسيليا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد لاعب الوسط جوفري كوندوغبيا القادم من أتلتيكو مدريد أيضا.

وكان مارسيليا، عين مؤخرا الإسباني مارسيلينو مدربا له خلفا للكرواتي إيغور تودور الذي أمضى موسما واحدا على كرسي المدرب.

المصدر: وكالات