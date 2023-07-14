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السعودية تهزم سوريا وتحصد ذهبية مسابقة كرة القدم في الألعاب العربية (فيديو)

الرياضة

السعودية تهزم سوريا وتحصد ذهبية مسابقة كرة القدم في الألعاب العربية (فيديو)
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توج المنتخب السعودي تحت 19 عاما بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر بفوزه على منتخب سوريا الأولمبي في النهائي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث بادر السعوديون بالتسجيل عن طريق صهيب أيمن في الدقيقة 11، فيما أدرك مارديك مارديكيان هدف التعادل لسوريا في الدقيقة 45.

واحتكم بعدها المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للسعوديين بنتيجة 5-4، حيث نجح الحارس السعودي حمدي الشنقيطي في التصدي لركلتي ترجيح ليمنح منتخب بلاده التفوق ونيل الميدالية الذهبية.

المصدر:RT

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