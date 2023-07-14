السعودية تهزم سوريا وتحصد ذهبية مسابقة كرة القدم في الألعاب العربية (فيديو)
توج المنتخب السعودي تحت 19 عاما بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر بفوزه على منتخب سوريا الأولمبي في النهائي بركلات الترجيح.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث بادر السعوديون بالتسجيل عن طريق صهيب أيمن في الدقيقة 11، فيما أدرك مارديك مارديكيان هدف التعادل لسوريا في الدقيقة 45.
هدف التعادل لمنتخب سوريا— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) July 14, 2023
السعودية 1× 1 سوريا#الالعاب_الرياضية_العربية15#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/q3lRqFbiot
قوووووووووول أول لمنتخبنا الوطني سجله اللاعب صهيب الزيد— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) July 14, 2023
السعودية 1 × 0 سوريا#السعودية_سوريا#الالعاب_الرياضية_العربية15#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/GXuoC8Kalm
واحتكم بعدها المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للسعوديين بنتيجة 5-4، حيث نجح الحارس السعودي حمدي الشنقيطي في التصدي لركلتي ترجيح ليمنح منتخب بلاده التفوق ونيل الميدالية الذهبية.
عاجل...— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) July 14, 2023
منتخبنا الوطني بطلاً لدورة #الالعاب_الرياضية_العربية15
بعد فوزه على المنتخب السوري بركلات الترجيح#السعودية_سوريا#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/8GeG7N4wKh
المصدر:RT