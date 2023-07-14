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"موندو ديبورتيفو": النصر السعودي قد يضطر لبيع نجمه الجديد لبرشلونة

الرياضة

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نجح نادي النصر السعودي قبل أيام في حسم صفقة التعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بعد صراع مع نادي برشلونة.

وأعلن النصر التعاقد مع بروزوفيتش البالغ عمره 30 عاما، قادما من صفوف نادي إنتر الإيطالي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية، بـ18 مليون يورو تقريبا.

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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد لا يستطيع النجم الكرواتي اللعب مع الفريق السعودي، حتى يناير 2025، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشارت الصحيفة، إلى عقوبة "الفيفا"، بحرمان نادي النصر من التعاقدات، بداية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب ديون مستحقة عليه.

وأكدت أنه إذا لم يستطع نادي النصر حل هذه المشكلة، فقد يضطر إلى وضع بروزوفيتش في السوق، حتى بدون أن يلعب أي دقيقة واحدة فقط مع الفريق، من أجل تقليل الخسائر المالية.

وكشفت الصحيفة، أن نادي برشلونة، يراقب وضع النصر، وسيعمل على ضم بروزوفيتش، حال عدم تسجيله في قائمة الفريق السعودي خلال الموسم الرياضي الجديد.

المصدر: وكالات

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