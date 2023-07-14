ريال مدريد يجهز عقدا يلامس مليار يورو لضم مبابي

مازال الغموض يلف مستقبل كيليان مبابي، ولم يتضح بعد ما إن كان الدولي الفرنسي سيستمر في الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان أم أنه سينتقل لريال مدريد الذي يسعى بشدة لضمه.

وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان في 12 يونيو الماضي، أنه لن يفعل بند تجديد عقده حتى يونيو 2025 علما بأن عقده الحالي سينتهي في صيف العام المقبل.

وردت إدارة سان جيرمان بحزم، حيث وضعت المهاجم الفرنسي بين خيارين، إما تمديد عقده أو الرحيل عن الفريق هذا الصيف لأن بقاء مبابي حتى صيف العام 2024 دون تجديد عقده سيمسح له بالرحيل مجانا إلى أي فريق يريده دون الرجوع لإدارة الفريق الباريسي.

ويقضي مبابي حاليا إجازته الصيفية ومن المتوقع أن تتضح الأمور أكثر بشأن مستقبله عندما يعود لتدريبات سان جيرمان مطلع الأسبوع المقبل.

وترجح تقارير فرنسية رحيل مبابي عن سان جيرمان هذا الصيف، على أن يكون نادي ريال مدريد وجهته المقبلة.

وفي هذا السياق، فقد أكد موقع "footmercato" الفرنسي، أن ريال مدريد يجهز عقدا مدته ستة مواسم لمبابي.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن مبابي سيحصل في حال انضمامه لريال مدريد على راتب سنوي قدره 30 مليون يورو على مدار ستة مواسم، وهذا يعني أنه سيحصل على راتب إجمالي يبلغ 180 مليون يورو.

وأكد الموقع أنه إذا كان هذا الرقم صحيحا فإن راتب مبابي سيكون أقل بكثير مما يحصل عليه حاليا من باريس سان جيرمان، ويتردد أنه يحصل على 72 مليون يورو سنويا من النادي الفرنسي.

ولكن في ريال مدريد، سيحصل مبابي كذلك على مبلغ 20 مليون يورو مكافأة انتقال لكل موسم ويصل الرقم لإجمالي 120 مليون يورو على مدار 6 مواسم مع ريال مدريد.

كما سيحصل مبابي على دخل إضافي من إيرادات الإعلانات، ويتوقع أن يحصل على 90 مليون يورو لكل موسم، أي 540 مليون يورو في ستة مواسم.

وبالمجمل من المتوقع أن يحصل مبابي، على 840 مليون يورو خلال ستة مواسم مع ريال مدريد.

وسيجعل هذا المبلغ، مبابي اللاعب الذي يكسب أكبر قدر من المال من ناديه، متقدما على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، وذلك بسبب عائدات الإعلانات التي يحققها ريال مدريد، حيث يمتلك علامة تجارية قوية.

المصدر: "footmercato"





