رد الكرملين على قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن عدم دعوة روسيا إلى أولمبياد 2024

قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إن قرار اللجنة الأولمبية الدولية عدم دعوة الرياضيين الروس غير عادل ومسيس.

وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل حول كيف يمكن لقرار اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد اللجنتين الأولمبية الروسية والبيلاروسية من الألعاب الصيفية في باريس عام 2024: "نحن لا نعتبر ذلك عادلا. موقفنا معروف. نحن نعارض بشكل قاطع تسييس الرياضة".



مؤكدا أن روسيا ستستمر في الدفاع عن مصالح الرياضيين الروس، ويجب عليهم المشاركة في المسابقات الدولية.

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وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الخميس أنها لن تدعو في الموعد المحدد (26 يوليو المقبل)، روسيا وبيلاروس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام المقبل.

ويتم إرسال الدعوات للمشاركة في الألعاب الأولمبية تقليديا قبل عام من بدئها.

وستقام الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إنه سيتم إرسال الدعوات إلى 203 من اللجان الأولمبية الوطنية، في الموعد المحدد 26 يوليو 2023.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار النهائي بشأن قبول الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في أولمبياد 2024 سيتخذ "في الوقت المناسب."

كما انتقدت اللجنة الأولمبية الدولية، وزارة الرياضة الأوكرانية، التي منعت رياضييها من المنافسة في بطولة العالم للجودو والتايكواندو بسبب مشاركة الروس، ونتيجة لذلك، لم يتمكن الرياضيون الأوكرانيون من خوض التصفيات التأهيلية لأولمبياد باريس.

المصدر: "ريا نوفوستي"



