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آرسين فينغر ضمن خطة مسؤولي الكرة السعودية لمنصب مفاجئ

الرياضة

آرسين فينغر ضمن خطة مسؤولي الكرة السعودية لمنصب مفاجئ
AFP
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دخل المدرب الفرنسي آرسين فينغر دائرة اهتمام مسؤولي الكرة السعودية خلال الفترة الحالية.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد بعد إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلى جانب المنتخب السعودي، الذي رفض البرتغالي جورج جيسوس قيادته، وفضل عرض الهلال، لكن فينغر لن يتولى قيادة هذا ولا ذاك.

ووفقا للإعلامي الرياضي سعود الصرامي فإن الفرنسي قريب من منصب المستشار الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، للمشاركة في عملية تطوير المنتخبات الوطنية، وفقا لرؤية 2030.

ولم يتول المدرب الفرنسي البالغ 73 عاما قيادة أي فريق منذ رحيله عن أرسنال الإنجليزي في عام 2018، لكنه منذ نوفمبر 2019، عمل كمدير لمنظومة تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد فينغر في أكثر من مناسبة أنه لم يعتزل التدريب وقد يعود في أي وقت، رغم غيابه عن هذه الساحة منذ خمس سنوات.

المصدر: goal

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