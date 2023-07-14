آرسين فينغر ضمن خطة مسؤولي الكرة السعودية لمنصب مفاجئ

دخل المدرب الفرنسي آرسين فينغر دائرة اهتمام مسؤولي الكرة السعودية خلال الفترة الحالية.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد بعد إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلى جانب المنتخب السعودي، الذي رفض البرتغالي جورج جيسوس قيادته، وفضل عرض الهلال، لكن فينغر لن يتولى قيادة هذا ولا ذاك.

ووفقا للإعلامي الرياضي سعود الصرامي فإن الفرنسي قريب من منصب المستشار الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، للمشاركة في عملية تطوير المنتخبات الوطنية، وفقا لرؤية 2030.

#هات_إذنك

قريب من التعاقد مع أتحاد الكرة

للعمل كمستشار فني pic.twitter.com/BDPoodkGfh — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 13, 2023

ولم يتول المدرب الفرنسي البالغ 73 عاما قيادة أي فريق منذ رحيله عن أرسنال الإنجليزي في عام 2018، لكنه منذ نوفمبر 2019، عمل كمدير لمنظومة تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد فينغر في أكثر من مناسبة أنه لم يعتزل التدريب وقد يعود في أي وقت، رغم غيابه عن هذه الساحة منذ خمس سنوات.

المصدر: goal