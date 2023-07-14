على طريقة كريستيانو رونالدو.. الشحات يحتفل بهدف عالمي للأهلي ضد الزمالك (فيديو)

سجل نجم الأهلي المصري حسين الشحات هدفين في مباراة القمة بين فريقه والزمالك، وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي وانتهت لمصلحة "المارد الأحمر" 4-1.

والتقى الأهلي بالفارس الأبيض في إطار مؤجلات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وسجل حسين الشحات اسمه في تاريخ مباريات القمة، حيث أصبح هدفه ثاني أسرع أهداف مباريات الأهلي والزمالك في الألفية الجديدة عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة.

وعزز الشحات تقدم فريقه في الدقيقة 36 بهدف عالمي واحتفل على طريقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

إقرأ المزيد

وكانت مواجهة الأمس مباراة تحصيل حاصل للأهلي، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه.

ومع هذا الانتصار الجديد، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة وبقي في المركز الثالث.

المصدر:RT