قرعة تصفيات إفريقية لمونديال 2026.. مصر والمغرب في مجموعتين "معقدتين"

أسفرت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، التي سحبت يوم الخميس في أبيدجان عن وقوع مصر والمغرب في "مجموعتين معقدتين" فيما كانت القرعة رحيمة إلى حد ما بتونس والجزائر.

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب بوركينا فاسو العنيد، وغينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

أما المغرب فسينافس في المجموعة الخامسة إلى زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر، إريتريا.

فيما تلعب الجزائر في المجموعة السابعة مع غينيا، أوغندا ، موزمبيق، بوتسوانا والصومال، وتتواجد تونس في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا غينيا الاستوائية، ناميبيا، ملاوي، ليبيريا وساوتومي.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال - الكونغو الديمقراطية- موريتانيا - توغو - السودان - جنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا - جنوب إفريقيا - بنين - زيمبابوي - رواندا - ليسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون - الرأس الأخضر - أنغولا - ليبيا - إسواتيني - موريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب - زامبيا - الكونغو - تنزانيا - النيجر - إريتريا

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الغابون - كينيا - غامبيا - بوروندي - سيشيل

المجموعة السابعة: الجزائر - غينيا - أوغندا - موزمبيق - بوتسوانا - الصومال

المجموعة الثامنة: تونس - غينيا الاستوائية - ناميبيا - ملاوي - ليبيريا - ساوتومي

المجموعة التاسعة: مالي - غانا - مدغشقر - جمهورية إفريقيا الوسطى - جزر القمر - تشاد

ويشارك 54 منتخبا في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، بينها 10 منتخبات عربية وهي المغرب ومصر والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا وجزر القمر والسودان وجيبوتي والصومال.

وقسمت المنتخبات الـ54 في القرعة إلى ستة مستويات استنادا إلى تصنيف "الفيفا" الأخير الصادر في يونيو الماضي، حيث وزعت على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة التي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل منها إثر ملحق قاري مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال.

المصدر: RT