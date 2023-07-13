تأجيل قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

تقرر تأجيل موعد إجراء قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها اليوم الخميس في دولة كوت ديفوار بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان من المفترض أن تنطلق القرعة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينيتش، ولكن تقرر تأجيلها لمدة نصف ساعة.

وجاء هذا التأجيل بسبب بعض الأمور التقنية لتأمين البث الخاص بقرعة التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتستضيف دول المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.

ويشارك 54 منتخبا في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، بينها 10 منتخبات عربية وهي المغرب ومصر والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا وجزر القمر والسودان وجيبوتي والصومال.

وستقسم المنتخبات الـ54 في القرعة إلى ستة مستويات استنادا إلى تصنيف "الفيفا" الأخير الصادر في يونيو الماضي، حيث ستوزع على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة التي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل منها إثر ملحق قاري مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال.

المصدر: وكالات