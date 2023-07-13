تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك قبل موقعتهما الليلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة القمة المقررة مساء اليوم الخميس بين الغريمين الأهلي والزمالك، لحساب منافسات الجولة الـ31 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق أحداث المباراة على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وستكون مواجهة اليوم مباراة تحصيل حاصل للأهلي، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، ولكن ذلك لا يعني أن اللقاء لن يكون حامي الوطيس كما جرت العادة في المواجهات السابقة بين الغريمين.

ويمتد صراع الفريقين منذ زمن طويل في البطولات المختلفة، ويسعى كل منهما للهيمنة على الكرة المصرية.

وفي هذا الرصد، سنتعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة.

أول مباراة في التاريخ جمعت بين قطبي الكرة المصرية، كانت في التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين في الدوري المصري يوم العاشر من ديسمبر لعام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ولعب الأهلي والزمالك في الدوري المصري 125 مباراة، حقق الأهلي 48 فوزا مقابل 27 انتصارا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

وفى كأس مصر، التقى الفريقان في 32 مباراة حقق المارد الأحمر 16 فوزا مقابل 11 فوزا للفارس الأبيض وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وفي السوبر المصري، التقى الأحمر والأبيض في 9 مباريات حقق الأهلي 7 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

وفي كأس السلطان حسين، التقى الأهلي والزمالك في 6 مباريات حقق الأهلي فوزا وحيدا مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك وانتهت مباراتان بالتعادل.

وفي دوري القاهرة لعب الفريقان 42 مباراة حقق الأهلي 21 فوزا مقابل 9 انتصارات للزمالك وانتهى 12 لقاء بالتعادل.

وفي دوري أبطال إفريقيا، تواجها الغريمان في 9 لقاءات، 6 منها انتهت بفوز الأهلي وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

وفي السوبر الإفريقي جمعت الأهلي والزمالك مباراة وحيدة انتهت بفوز الزمالك.

المصدر: وكالات