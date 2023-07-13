الأهلي المصري يعلن عن خبر حزين قبل ساعات من مواجهة الزمالك

سادت حالة من الحزن داخل معسكر الأهلي، استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بعد إعلان وفاة والد لاعب وسط الفريق الأحمر مروان عطية.

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه في موقع "تويتر"، صباح اليوم، وفاة والد مروان عطية نجم خط وسط الفريق.

وكتب الأهلي: "النادي الأهلي يتقدم بخالص التعازي لمروان عطية في وفاة والده".

⚫️| النادي الأهلي يتقدم بخالص التعازي لمروان عطية في وفاة "والده" pic.twitter.com/yquhNsG3ck — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 13, 2023

وكشفت تقارير مصرية، أن مروان غادر معسكر الأهلي بعد وفاة والده، حيث من المنتظر أن يغيب عن مباراة الزمالك.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة الـ33 من الدوري المصري، ستكون مباراة تحصيل حاصل للفريق الأحمر، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه.

المصدر: alahlyegypt.com