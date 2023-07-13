بعد ضمه بنزيما وكانتي.. اتحاد جدة يجهز عرضا مغريا للتعاقد مع نجم ليفربول

يواصل نادي اتحاد جدة السعودي ملاحقة نجوم كرة القدم في أوروبا، للتعاقد معهم من أجل تعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

فبعد تعاقده مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، يجهز اتحاد جدة عرضا مغريا لضم نجم نادي ليفربول الدولي البرازيلي فابينيو.

وأكدت صحيفة "theathletic" في تقرير لها، أن اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض لليفربول للتعاقد مع فابينيو، مقابل 40 مليون يورو.

🚨 Al-Ittihad set to make concrete bid to sign Fabinho from Liverpool for £40m. Expected to develop fast one way or other. Key issue for #LFC is letting No6 go without replacement but working on this - Romeo Lavia among multiple options @TheAthleticFC#SPLhttps://t.co/kZJO2Xu5IT — David Ornstein (@David_Ornstein) July 13, 2023

وأشار التقرير إلى أن العائق الوحيد أمام ليفربول حاليا هو ضرورة إيجاد بديل للاعبه البرازيلي، قبل التخلي عنه إلى الاتحاد.

وأوضح التقرير، أن النجم البلجيكي الشاب روميو لافيا، متوسط ميدان ساوثاهامبتون الإنجليزي، يأتي على رأس الأسماء المرشحة لتعويض فابينيو في حال رحيله هذا الصيف.

المصدر:theathletic.com