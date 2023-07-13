 
مباشر

بعد ضمه بنزيما وكانتي.. اتحاد جدة يجهز عرضا مغريا للتعاقد مع نجم ليفربول

الرياضة

بعد ضمه بنزيما وكانتي.. اتحاد جدة يجهز عرضا مغريا للتعاقد مع نجم ليفربول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vof5

يواصل نادي اتحاد جدة السعودي ملاحقة نجوم كرة القدم في أوروبا، للتعاقد معهم من أجل تعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

فبعد تعاقده مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، يجهز اتحاد جدة عرضا مغريا لضم نجم نادي ليفربول الدولي البرازيلي فابينيو.

وأكدت صحيفة "theathletic" في تقرير لها، أن اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض لليفربول للتعاقد مع فابينيو، مقابل 40 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن العائق الوحيد أمام ليفربول حاليا هو ضرورة إيجاد بديل للاعبه البرازيلي، قبل التخلي عنه إلى الاتحاد.

وأوضح التقرير، أن النجم البلجيكي الشاب روميو لافيا، متوسط ميدان ساوثاهامبتون الإنجليزي، يأتي على رأس الأسماء المرشحة لتعويض فابينيو في حال رحيله هذا الصيف.

المصدر:theathletic.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)