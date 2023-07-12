المهاجم الياباني المخضرم ميورا يمدد عقده مع أوليفيرينسي بعمر 56 عاما

أعلن نادي أوليفيرينسي الناشط في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، أن مهاجم منتخب اليابان السابق، كازويوشي ميورا، سيواصل مسيرته مع الفريق بعد تمديد فترة إعارته في سن الـ56.

وقال أوليفيرينسي على مواقع التواصل الاجتماعي إن المهاجم الذي خاض ثلاث مباريات مع النادي بعد إعارته من قبل نادي يوكوهاما في فبراير الماضي، سيبقى في البرتغال الموسم المقبل.

واحتفل ميورا بعيد ميلاده الـ56 في فبراير الماضي، حيث يريد مواصلة لعب كرة القدم على المستوى الاحترافي حتى يبلغ الستين.

وقال ميورا مؤخرا لصحيفة "نيكان سبورتس" اليومية: "ستكون هناك لحظات لن أشارك فيها في المباريات، لكنني أريد أن أبقى متحمسا وأن أفعل ما بوسعي حيثما أستطيع".

واستهل ميورا الملقب في بلاده بـ"الملك كازو" مشواره الاحترافي عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، كما لعب أيضا في اليابان وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا.

وكان ميورا أحد أشهر لاعبي كرة القدم في آسيا في التسعينيات، حيث ساهم في وضع كرة القدم اليابانية على الخريطة عندما تم إطلاق الدوري الياباني الاحترافي في عام 1993.

ولعب ميورا الموسم ما قبل الماضي في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز الياباني في الدرجة الرابعة، الذي يشرف على تدريبه شقيقه الأكبر ياسوتوشي، وذلك على سبيل الإعارة من "يوكوهاما أف سي".

وأصبح ميورا عام 2020 أكبر لاعب ياباني في دوري الدرجة الأولى في التاريخ عن 53 عاما وتسعة أشهر، كما أصبح في عام 2017 أكبر لاعب يسجل في مباراة احترافية، متجاوزا الأسطورة الإنجليزي، ستانلي ماثيوز.

وفي سبتمبر 2020، حقق لقب أكبر لاعب يستهل مباراة في دوري الدرجة الأولى الياباني.

ورغم تسجيله 55 هدفا في 89 مباراة دولية مع المنتخب الياباني بين عامي 1990 و2000، لم يُنتق ميورا لتشكيلة كأس العالم 1998 في فرنسا بسبب خلاف مع المدرب، وهي أكبر خيبة أمل له في مسيرته الكروية.

المصدر: وكالات