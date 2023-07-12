علم إسرائيل في السعودية ضمن بطولة "فيفا" الإلكترونية يثير الجدل (فيديو)

أثارت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية الجدل بتغريدة تناولت فيديو عن مشاركة لاعبين إسرائيليين ببطولة فيفا الإلكترونية المقامة في السعودية.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته صفحة "فيفا أي" FIFAe على صفحتها الرسمية بـ"تويتر" ظهور لاعبين يرفعون العلم الإسرائيلي.



وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدتها المقتبسة عن الإعلامي الإسرائيلي، روعي كايس:"علم إسرائيل في السعودية! في الساعة الأخيرة انتشر فيديو من انطلاق بطولة الفيفا العالمية المقام هذا العام في الرياض. في الشريط يمكن ملاحظة اللاعبين الإسرائيليين وعلم إسرائيل".

דגל ישראל בסעודיה! בשעה האחרון התפרסם סרטון מאירוע הפתיחה של טורניר גמר אליפות העולם בפיפ"א שמתקיים השנה בריאד. בסרטון אפשר להבחין בשחקני הנבחרת הישראלית עם דגל ישראל https://t.co/KeDuMxLNMrpic.twitter.com/7MuC1r7JZu — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 11, 2023

وفي تغريدة منفصلة نشر كايس مقطع فيديو مدعيا أنه لحظة عزف النشيد الوطني الإسرائيلي خلال مراسم افتتاح البطولة.

פרסום על מאחורי הקלעים של שירת ההמנון הישראלי בריאד, בירת סעודיה: גורם המעורה בפרטים אומר לכאן חדשות שהסעודים הטילו ווטו על כך שנבחרת ישראל בפיפ"א תשיר את ההמנון מול קהל היום בטקס הפתיחה. הסעודים לא הסכימו לכך והחליטו שיעשו את החזרה הגנרלית אתמול בלי קהל וישדרו אותה בלייב היום>> pic.twitter.com/N0JSNxAFpx — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 11, 2023

وتمنح بطولة "كأس الأمم FIFAe" للاعبين فرصة اللعب إلكترونيا جنبا إلى جنب مع لاعب من بلده مع بديل إضافي للعب 2 ضد 2، وبدأت لأول مرة البطولة في عام 2019.

المصدر: arabic.cnn