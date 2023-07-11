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المتصدرة شفيونتيك تودع "ويمبلدون" من ربع النهائي على يد سفيتولينا

الرياضة

المتصدرة شفيونتيك تودع
AP
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خرجت المصنفة أولى عالميا، البولندية إيغا شفيونتيك، من الدور ربع النهائي لبطولة "ويمبلدون"، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بسقوطها أمام الأوكرانية يلينا سفيتولينا (76).

وجاءت خسارة شفيونتيك أمام سفيتولينا المشاركة ببطاقة دعوة في "ويمبلدون" والعائدة إلى المنافسات منذ ثلاثة أشهر فقط بعد إجازة الأمومة، بنتيجة 7-5، 6-7، 6-2 اليوم الثلاثاء.

ولا تزال شفيونتيك المتوجة بأربعة ألقاب كبرى تبحث عن لقب أول على العشب في ملاعب "ويمبلدون"، في حين عادلت سفيتولينا أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى وضربت موعدا في نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وقالت سفيتولينا بعد الفوز "في ذهني، لا أعرف ماذا يحصل. إنها لحظة لا تصدق. لو قلتم لي قبل البطولة إنني سأصل إلى نصف النهائي، لقلت إنكم مجانين".

وأطاحت سفيتولينا في طريقها إلى نصف النهائي بأربع متوجات ببطولات كبرى هن الأمريكيتان فينوس وليامز وصوفيا كينن، والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، وأخيرا شفيونتيك.

وسبق لسفيتولينا (28 عاما) أن خاضت نصف نهائي بطولة كبرى مرتين، في ويمبلدون 2019 والولايات المتحدة المفتوحة العام ذاته.

المصدر: وكالات

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