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بسبب عقوبة تعود لعام 2017.. خيتافي يواجه برشلونة بدون جمهور في افتتاح "الليغا"

الرياضة

بسبب عقوبة تعود لعام 2017.. خيتافي يواجه برشلونة بدون جمهور في افتتاح
Globallookpress
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يستقبل خيتافي نادي برشلونة في المرحلة الأولى من بطولة إسبانيا لكرة القدم لموسم 2023-2024 من دون جمهور، بسبب عقوبة تعود إلى عام 2017 وتتعلق باجتياح جمهوره للملعب.

وأعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، يوم الثلاثاء، عن عودتها عن قرارها الأولي بإلغاء العقوبة.

وكان أنصار خيتافي اجتاحوا ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريس" الخاص بفريقهم، بعد الفوز على تينيريفي الذي خول لهم الصعود إلى مصاف الدرجة الأولى في "لا ليغا" قبل ست سنوات، ما أثار حفيظة مشجعي الفريق المنافس ودفع المسؤولين عن المباراة إلى اللجوء إلى غرف الملابس.

ويستقبل خيتافي، نادي برشلونة حامل اللقب، في 13 أغسطس المقبل في افتتاح "لا ليغا".

المصدر: أ ف ب

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