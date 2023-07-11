منتخب مصر الأولمبي يتلقى نبأ صادما بعد خسارته من المغرب في كأس إفريقيا

تلقى منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم ضربة قوية بشأن موقف نجمه محمود صابر من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتعرض صابر للطرد خلال مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا السبت الماضي، لتدخله بخشونة ضد اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي عند الدقيقة 18.

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وأكد موقع "البطولة" المغربي، أن اللجنة الأولمبية الدولية تستعد لفرض عقوبة إيقاف بحق صابر لمدة مباراتين عن دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024، بسبب سلوكه السيىء بالتدخل العنيف بحق الزلزولي.

وأضاف الموقع أن اللجنة الأولمبية الدولية ستتخذ هذا القرار بحق صابر بالاستناد على أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، مسابقة تمهيدية لدورة الألعاب الأولمبية، مما يجعل العقوبات التأديبية مرتبطة بها.

ويقلل هذا القرار من فرص صابر في المشاركة في أولمبياد باريس 2024، لأن الجهاز الفني لمنتخب مصر سيختار اللاعبين بناء على أهميتهم في أول ثلاث مواجهات بدور المجموعات لعدم ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد خسر أمام نظيره المغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا بنتيجة 1-2، وكان صابر صاحب هدف مصر الوحيد.

ورغم الخسارة، فقد ضمن منتخب مصر مع المغرب ومالي التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما مباشرة إلى الدورة الأولمبية.

المصدر: موقع "البطولة"