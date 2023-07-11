مكافأة قيمة للاعبات المنتخب المتوج.. هذه هي الجوائز المالية في مونديال السيدات

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مكافآت قيمة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا بدءا من 20 يوليو الجاري.

وعلى الرغم من عدم وجود مساواة حقيقية بكأس العالم للرجال، رفع "الفيفا" بالفعل مجموع جوائز بطولة السيدات لعام 2023 بأكثر من ثلاثة أضعاف مما كانت عليه في كأس العالم 2019 في فرنسا.

وخصص الاتحاد الدولي مبلغ 152 مليون دولار لأول بطولة كأس عالم للسيدات يشارك فيها 32 منتخبا، وتغطي هذه الأموال الجوائز وإعداد الفرق ومساعدات لأندية اللاعبات، في دفعة كبيرة مقارنة بكأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، والتي خصص لها "الفيفا" 40 مليون دولار فقط، 30 مليون دولار منها ذهبت للجوائز.

ووضع "الفيفا" آليات لتوزيع الجوائز المالية في مونديال السيادات لعام 2023، وستحصل بموجبها جميع اللاعبات المشاركات في كأس العالم (732 لاعبة) على 30 ألف دولار على الأقل، مع زيادة المبلغ في حال تأهل الفرق إلى الأدوار التالية في البطولة.

وستحصل كل لاعبة من المنتخب المتوج على 270 ألف دولار.

وليس ذلك فحسب، فالظروف التي تواجهها اللاعبات على الأرض في أستراليا ونيوزيلندا، مثل السفر والإقامة، أصبحت الآن مكافئة لتلك التي يحصل عليها الرجال في بطولات كأس العالم.

وتعد هذه القرارات خطوة هامة بالنسبة للعديد من اللاعبات، اللاتي يلعبن لأندية لا يحصلن فيها على رواتب، أو شبه محترفات أو حتى هواة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع جوائز كأس العالم للرجال العام الماضي في قطر، بلغ 440 مليون دولار، وحصلت كل من المنتخبات التي خرجت من دور المجموعات على تسعة ملايين دولار.

المصدر: وكالات