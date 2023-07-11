ميدو يشير إلى " كلمة السر" في استعادة الأهلي لقب الدوري المصري

تحدث نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، عن الأسباب وبعض القرارات التي اتخذتها إدارة النادي الأهلي والتي أدت في النهاية إلى تتويج الفريق بلقبه الـ43 في الدوري المصري.

وضمن الأهلي أمس الاثنين التتويج بلقب الدوري مبكرا، مستفيدا من خسارة أقرب منافسيه بيراميدز من نادي سيراميكا كليوباترا بهدفين لواحد في الجولة الـ33.

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فحتى في حال تحقيق بيراميدز الفوز في مباراتيه المتبقيتين في الدوري، سيصل للنقطة 73 فقط، ولن يتمكن من اللحاق بـ"المارد الأحمر" صاحب الـ75 نقطة.

وأشاد ميدو بإنجاز الأهلي وبذكاء إدارة الفريق بعد هذا التتويج، حيث قال في برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور": "مبروك للأهلي، ذكاء إدارة الأهلي كلمة السر في استعادة لقب الدوري، وقيمتها تظهر في تقييم أخطاء الموسم الماضي والتحضير للنجاحات الحالية، وأحييها على التعاقد مع المدرب مارسيل كولر".

المصدر: RT