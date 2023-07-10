الاتحاد الإيطالي يفرض عقوبة جديدة على رئيس يوفنتوس السابق

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إيقاف رئيس يوفنتوس السابق، أندريا أنيلي، 16 شهرا أخرى عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة، لاتهامه في قضية مخالفات تخص مستحقات اللاعبين.

ويضاف هذا إلى الإيقاف لعامين الذي فرض بحق أنيلي في مخالفات في حسابات نادي يوفنتوس.

كما فرض الاتحاد الإيطالي غرامة على أنيلي بقيمة 65 ألف دولار اليوم الاثنين بعد اتهامه بالمسؤولية عن المخالفات في العلاقات مع وكلاء اللاعبين والشراكات مع أندية أخرى.

وتولى أنيلي رئاسة يوفنتوس لأكثر من عقد لكنه أعلن استقالته في نوفمبر الماضي، بعد مخالفات مزعومة في حسابات أنجح فرق كرة القدم في إيطاليا.

وفي إطار القضية ذاتها، وافق يوفنتوس في مايو الماضي على دفع غرامة قدرها 718 ألف يورو وعدم الطعن في عقوبة خصم عشر نقاط من رصيد الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي، بعدما توصل إلى تسوية مع سلطات كرة القدم في إيطاليا.

المصدر: وكالات