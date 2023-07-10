 
مباشر

مانشستر سيتي يطالب بمبلغ ضخم لبيع برناردو سيلفا للهلال السعودي

الرياضة

مانشستر سيتي يطالب بمبلغ ضخم لبيع برناردو سيلفا للهلال السعودي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vntu

كشفت قناة "الكأس" الرياضية القطرية أن نادي مانشستر سيتي طالب بالحصول على مبلغ ضخم مقابل التخلي عن خدمات نجم خط وسطه، الدولي البرتغالي، برناردو سيلفا، لنادي الهلال السعودي.

وكتب حساب القناة على "تويتر" نقلا عن مصادر أن إدارة مانشستر سيتي "طلبت نحو 100 مليون دولار لإتمام صفقة بيع الدولي البرتغالي، برناردو سيلفا، لصفوف الهلال السعودي الذي قدم عرضا رسميا بنحو 70 مليون دولار".

ويتبقى في عقد سيلفا مع السيتي عامان، لذا فإن النادي الإنجليزي يطالب برسوم مرتفعة للغاية من أجل التنازل عن نجمه لصالح الهلال.

وكان سيلفا البالغ من العمر 28 عاما، من أبرز لاعبي مانشستر سيتي في الموسم المنصرم، حيث ساهم في تتويج الفريق بثلاثية تاريخية، وهي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس اتحاد إنجلترا.

المصدر: قناة الكأس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: نرحب بالتقارب في العلاقات العربية الإيرانية والرغبة في خلق جو إيجابي في المنطقة