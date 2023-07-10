الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته

فك الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، عقدته في بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، وبلغ ربع النهائي للمرة الأولى، مستفيدا من انسحاب منافسه التشيكي ييري ليهيتشكا بسبب الإصابة.

وحسم مدفيديف المجموعتين الأولى والثانية بنتيجة 6-4 و6-2 تواليا، قبل أن ينسحب منافسه المصنف الـ37 عالميا بسبب إصابة في القدم اليمنى.

ويلتقي الروسي المتوج بطلا لفلاشينغ ميدوز عام 2021، في ربع النهائي الأول له في نادي عموم إنجلترا من أصل خمس مشاركات، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع لاحقا بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس والأمريكي كريستوفر يوبانكس.

وتطرق مدفيديف إلى مجريات مباراته مع ليهيتشكا، قائلا "شاهدت أن حركته مقيدة، لكنني لم أر أنها (الإصابة) تسبب له متاعب حقيقية. علمت أن الأمر مختلف (عما أعتقده) عندما شاهدته ينسحب".

وتابع "لم يكن لدي أي خيار سوى القتال حتى النقطة الأخيرة. أشعر بالأسف حيال ليهيتشكا. آمل أن يتعافى من أجل خوض المزيد من البطولات الكبرى".

المصدر: وكالات