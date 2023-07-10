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رسميا.. أم صلال القطري يضم الدولي الجزائري ديلور من نانت

الرياضة

رسميا.. أم صلال القطري يضم الدولي الجزائري ديلور من نانت
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أعلن نادي أم صلال القطري لكرة القدم تعاقده رسميا مع مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب الجزائر أندي ديلور.

وكتب النادي القطري على حسابه في "تويتر"، أن المهاجم وقع "عقدا لمدة موسمين، بعد اجتياز الفحص الطبي بنجاح"، دون أن يذكر قيمة الصفقة.

وانضم ديلور، ابن الـ31 عاما إلى صفوف نانت في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نيس مع إجبارية التعاقد معه نهائيا مقابل خمسة ملايين يورو بعد ختام الموسم الذي أفلت فيه الفريق الأصفر والأخضر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتعاقد نانت مع ديلور نهائيا هذا الصيف حتى عام 2025، لكن الأشهر القليلة التي أمضاها في الفريق لم تكن مشجعة على الصعيد الشخصي، إذ فشل الدولي الجزائري في تسجيل أي هدف خلال 17 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، فيما سجل هدفين في كأس فرنسا من ركلتي جزاء.

واختبر ديلور الذي ولد وبدأ مسيرته الكروية في سيت بفرنسا، مشوارا متقلبا جدا استهله احترافيا مع أجاكسيو عام 2008 (ترك الفريق من دون أن يلعب أي مباراة قبل أن يعود إليه من 2010 حتى 2013) وتنقل بعدها بين الكثير من الأندية في مشوار مر به في إنجلترا (ويغان أثلتيك) والمكسيك (تيغريس).

المصدر: وكالات

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