وزير مصري يفاجئ الجماهير بشأن مباراة الأهلي والزمالك

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، تعليقا على القمة المرتقبة بين ناديي الأهلي والزمالك إنه يريد أن يحضر اللقاء في المدرجات وأن يجلس بين جمهور الأهلي مرتديا قميص الزمالك.

وقال الوزير مساء الأحد في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" مخاطبا مقدمه، أحمد موسى، "إيه رأيك نروح أنا ونت ماتش الأهلي والزمالك ونشجع اللعبة الحلوة.. وهنقعد في مدرجات الأهلي لكن إحنا الاتنين نلبس تيشرت الزمالك".

وأضاف الوزير أن مبادرته تأتي لـ"تخفيف التعصب الكروي"، وذلك قبل مباراة الأهلي والزمالك في قمة مباريات الدروي العام، التي ستعقد يوم الخميس المقبل.

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ويحتاج الأهلي للفوز بالمباراة لحسم تتويجه رسميا ببطولة الدوري، علما بأن نتيجة المباراة قد تكون تحصيل حاصل للمارد الأحمر، في حال تعثر نادي "بيراميدز" صاحب المركز الثاني في مقابلته المقررة الاثنين، أمام نادي "سيراميكا كليوباترا".

ولم يخفِ الوزير خلال المقابلة تشجيعه لفريق الزمالك، لكنه قال إنه يحترم النادي الأهلي، كما قال "ما يعيب الإنسان أن يكون متعصبا".

المصدر: الشروق المصرية