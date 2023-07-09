بعد ليفاندوفسكي.. بايرن ميونيخ يعقد مع باريس سان جيرمان أغلى صفقة بيع في تاريخه

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعقد يمتد لخمسة مواسم، حيث ينتهي صيف 2028.

ونشر سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، صورة للاعب وعلق عليها: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعاقده مع لوكاس هيرنانديز. المدافع الفرنسي الدولي وقع عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي".

يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعاقده مع لوكاس هيرنانديز.



المدافع الفرنسي الدولي وقّع عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي.



🔴 #WelcomeHernández 🔵 pic.twitter.com/YMyCWtDojR — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 9, 2023

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص في سوق انتقالات اللاعبين، فإن انتقال لوكاس هيرنانديز (28 عاما) إلى باريس سان جيرمان من بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو، هو أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي البافاري، بالتساوي مع قيمة انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2022.

ويعتبر المدافع الفرنسي خامس صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد الإسباني ماركو أسينسيو المستقدم من ريال مدريد، والسلوفاكي ميلان شكرينيار من إنتر ميلان، في صفقتي انتقال حر، فضلا عن الأوروغوياني مانويل أوغارتي من سبورتنيغ لشبونة مقابل 60 مليون يورو، والكوري الجنوبي كانغ إن لي من مايوركا الإسباني مقابل 22 مليون يورو.

كما سيخوض الفريق الباريسي الموسم المقبل تحت قيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي وقع على عقد يمتد حتى صيف 2025.

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وشارك لوكاس هيرنانديز، الذي بقي على نهاية عقده مع بايرن ميونيخ عام واحد، في 11 مباراة فقط مع الفريق البافاري خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى خلال مباراة فرنسا الأولى ضمن مونديال قطر 2022 ضد أستراليا.

وولد لوكاس هيرنانديز يوم 14 فبراير 1996 في مدينة مارسيليا الفرنسية، لكنه نشأ في إسبانيا في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد، ثم صعد إلى الفريق الأول للـ"الروخي بلانكوس" عام 2014 الذي حقق معه لقب الدوري الأوروبي 2018، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ عام 2019، مقابل 80 مليون يورو، وحقق مع الفريق البافاري لقب بطل الدوري الألماني "البوندسليغا" 4 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2020.

المصدر: وكالات