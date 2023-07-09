الروسي روبليف يصل بصعوبة إلى رابع أدوار ويمبلدون (فيديو)

تأهل الروسي، أندريه روبليف، إلى الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب العشبية، حيث يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

A closer look at one of the craziest shots you'll see for a long time...@AndreyRublev97 👏👏👏#Wimbledonpic.twitter.com/0xOwRwlKP9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

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وجاء تأهل أندريه روبليف على حساب منافسه الكازاخستاني، ألكسندر بوبليك، إثر فوزه عليه بشق الأنفس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي (7-5) و(6-3) و(6-7) و(6-7) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ثلاث ساعات و19 دقيقة.

وسيكون أندريه روبليف (25 عاما) في الدور الرابع بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع اللاعبين البولندي هوبرت هوركاتش والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

المصدر: RT