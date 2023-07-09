حارس مرمى مانشستر يونايتد يودع جماهيره بكلمات "مؤثرة".. والنادي ومدربه يعلقان

أعلن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم أمس السبت، مغادرته أسوار مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

وانضم دافيد دي خيا، البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد عام 2011، حيث شارك منذ ذلك الحين في 545 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" في مختلف المسابقات، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 190 مباراة.

وتوج حارس المرمى الإسباني بعدد من الألقاب مع مانشستر يونايتد، أبرزها: الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال دافيد في بيان، نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، "أردت فقط إرسال رسالة الوداع هذه إلى جميع أنصار مانشستر يونايتد، وأود أن أعبر عن امتناني وتقديري اللذين لا يتزعزعان للحب على مدى السنوات الـ12 الماضية".

وأضاف قائلا "لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني عزيزي السير أليكس فيرغسون إلى هذا النادي. كنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص لقيادة الفريق، لتمثيل هذه المؤسسة. كان أكبر ناد في العالم، وهو شرف يمنحه فقط لعدد قليل من لاعبي كرة القدم المحظوظين".

وأكمل دي خيا: "لقد كانت فترة لا تنسى وناجحة منذ أن جئت إلى هنا... الآن، إنه الوقت المناسب لخوض تحد جديد، لدفع نفسي مرة أخرى في محيط جديد، مانشستر سيكون دائما في قلبي، مانشستر شكلني ولن يتركني أبدا. لقد رأينا كل شيء".

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E — David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023

ووجه نادي مانشستر يونايتد رسائل شكر لدافيد دي خيا، عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "أسطورة يونايتد للأبد. شكرا لك على كل شيء، @D_DeGea! ❤️".

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من جانبه، قال الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق: "تحتاج إلى جودة وشخصية كبيرتين للغاية من أجل لعب مباراة واحدة ليونايتد، أما أن تلعب 545 مباراة لهذا النادي على مدار 12 عاما فإنه إنجاز خاص، لا سيما في مركز حراسة المرمى الذي يضعك تحت الأنظار في كل مباراة".

وأضاف تين هاغ بالقول "أن تفوز بجائزة لاعب العام بتصويت الجماهير واللاعبين 4 مرات، فإن ذلك يظهر مستواه المميز، سيذكر دائما كواحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي".

المصدر: وكالات