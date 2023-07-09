وفاة اللاعب القطري الكابتن سلطان بخيت الكواري

توفي يوم السبت، لاعب كرة القدم القطري، الكابتن سلطان بخيت الكواري، الذي لعب في صفوف ناديي السد والغرافة سابقا.

ونعى الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حساباته بمواقع التواصل الكابتن سلطان بخيت الكواري، قائلا "إنّا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم المغفور له بإذن الله (اللاعب سلطان بخيت الكواري) لاعب منتخبنا الوطني السابق".

وأضاف النادي "نتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

إنّا لله وإنا إليه راجعون



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم المغفور له بإذن الله

(اللاعب سلطان بخيت الكواري ) لاعب منتخبنا الوطني السابق.



ونتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عزّ وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/UrfscnXhQI — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) July 8, 2023

كما نعى ناديا السد والغرافة الفقيد، متقدمين "ببالغ التعازي إلى أهله وذويه، وسائلين الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

تنعي إدارة نادي #السد الرياضي، الكابتن سلطان بخيت الكواري لاعب الزعيم السابق.



وتتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عزّ وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/BMjPIT25ny — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 8, 2023

يتقدم نادي #الغرافة بخالص التعازي لأسرة الفقيد سلطان بخيت الكواري لاعب الغرافة ومنتخبنا الوطني سابقا



سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/sYU6IU6k6K — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) July 8, 2023

المصدر: RT