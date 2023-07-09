وفاة اللاعب القطري الكابتن سلطان بخيت الكواري
توفي يوم السبت، لاعب كرة القدم القطري، الكابتن سلطان بخيت الكواري، الذي لعب في صفوف ناديي السد والغرافة سابقا.
ونعى الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حساباته بمواقع التواصل الكابتن سلطان بخيت الكواري، قائلا "إنّا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم المغفور له بإذن الله (اللاعب سلطان بخيت الكواري) لاعب منتخبنا الوطني السابق".
وأضاف النادي "نتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".
إنّا لله وإنا إليه راجعون— الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) July 8, 2023
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم المغفور له بإذن الله
(اللاعب سلطان بخيت الكواري ) لاعب منتخبنا الوطني السابق.
ونتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عزّ وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/UrfscnXhQI
كما نعى ناديا السد والغرافة الفقيد، متقدمين "ببالغ التعازي إلى أهله وذويه، وسائلين الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".
تنعي إدارة نادي #السد الرياضي، الكابتن سلطان بخيت الكواري لاعب الزعيم السابق.— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 8, 2023
وتتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عزّ وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/BMjPIT25ny
يتقدم نادي #الغرافة بخالص التعازي لأسرة الفقيد سلطان بخيت الكواري لاعب الغرافة ومنتخبنا الوطني سابقا— AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) July 8, 2023
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/sYU6IU6k6K
المصدر: RT