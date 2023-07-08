مصر.. تطورات جديدة في حادثة سرقة فيلا محمد صلاح والنيابة تصدر قرارا بحق المتهمين

أصدرت النيابة المصرية في القاهرة الجديدة أمرا بإحالة المتهمين بسرقة فيلا اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، للمحاكمة الجنائية.

ويأتي ذلك عقب اعتراف المتهمين أمام وكيل النائب العام بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهما كانا على علم بأن الفيلا ملك للاعب محمد صلاح، حيث قاما بمراقبتها قبل السطو عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، عن طريق تتبع خطوط السير، من القبض على المشتبه بهما في جريمة سرقة فيلا محمد صلاح الكائنة بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة واستعادة المسروقات، بعد البلاغ المقدم لمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الماضي من قبل مدير أعمال اللاعب على إثر اكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة به.

وبين التحقيق أن أحد المتهمين "سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى" الذي وقعت فيه السرقة في يوم تلقي البلاغ نفسه، فيما تأكد أنهما يقيمان بمحافظة الإسماعيلية.

واعترف أحد المتهمين بأنه "خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، نظرا لعمله كعون أمن في التجمع السكني وعلمه بخلو الفيلا"، حيث صرح أنهما "قاما بتسلق السور الخلفي وارتكاب الواقعة".

المصدر: "اليوم السابع"