مصر والمغرب في نهائي إفريقي "ساخن".. الموعد والقنوات الناقلة (فيديو)

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية عامة ومنتخبي المغرب ومصر خاصة، صوب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" بالمغرب، الذي سيحتضن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (21:00) بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، والساعة (23:00) بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وضمن منتخبا المغرب ومصر مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس صيف عام 2024، بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

وانتزع المغرب بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية من نظيره المالي بعد فوزه عليه بركلات الترجيح (4-3) مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "طنجة"، بينما تأهل المنتخب المصري على حساب نظيره الغيني، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء أيضا على الملعب نفسه.

🇲🇦 المغرب 🆚 مصر 🇪🇬



مباراة من أجل معانقة اللقب 🏆



من سيكتُب التاريخ الليلة؟ 👀#TotalEnergiesAFCONU23pic.twitter.com/XgRRzEbRg5 — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 - عربي (@caf_online_AR) July 8, 2023

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واحتل منتخب مالي المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على نظيره الغيني بركلات الترجيح في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ليخوض الملحق العالمي للمنافسة على البطاقة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وستبث القناة الرياضية المغربية الأرضية المفتوحة، مباراة المغرب ومصر في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وهي القناة التي تمتلك الحقوق لبث المباراة مجانا، عبر ترددها الأرضي.

وتملك قناة "بي إن سبورتس" أيضا الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 في المنطقة، عبر القمر الصناعي نايل سات.

المصدر: وكالات