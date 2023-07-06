رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع صخرة دفاع إنتر ميلان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر تمتد إلى 30 يونيو 2028.

وانتهى عقد ميلان شكرينيار مع إنتر ميلان يوم الجمعة 30 يونيو 2023، ما أتاح له الفرصة بالالتحاق بأي نادي مجانا.

وقال شكرينيار إنه "سعيد للغاية لكوني جزءا من هذا النادي الرائع. باريس سان جيرمان من أقوى الأندية في العالم، ولديه لاعبون عالميون وجماهير رائعة".

🗣️ ميلان سكرينيار:



"أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من هذا النادي الرائع ، باريس سان جيرمان من أقوى الأندية في العالم مع لاعبين عالميين ومشجعين رائعين. » pic.twitter.com/MJJ2pVBQor — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 6, 2023

-ماذا تحب ان تقول لـ أنصار باريس:



🗣️ ميلان سكرينيار"أنا فخور جدًا بأن أكون جزءًا من عائلة باريس سان جيرمان الجميلة ، لا استطيع الانتظار لمقابلتهم ، باريس ساحرة! » pic.twitter.com/hspU0cAWEK — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 6, 2023

❕اسئلة&اجوبة سريعة مع سكرينيار.



رقمك المفضّل ؟

.37 ❤️



لغات تتحدثها؟

السلوفاكية،الايطاليه،الانجليزي، وآمل ان اتعلم الفرنسيه عاجلًا غير آجل.🕵️‍♂️



اول شخص اخبرته بشأن انتقالك؟

زوجتي المستقبلية 👰‍♀️



اسطورتك المفضّلة في باريس؟

رونالدينهو 🇧🇷



حيوانك المفضّل؟

الكلب 🐕 pic.twitter.com/pta8emwOvF — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 6, 2023

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انضم شكرينيار إلى صفوف إنتر ميلان عام 2017 قادما من نادي سامبدوريا الإيطالي مقابل 34 مليون يورو، حيث دافع عن ألوان "النيراتزوري" في 246 مباراة خلال 5 مواسم، وأحرز خلالها 10 أهداف، كما توج معه بألقاب الدوري الإيطالي في سنة 2021، وكأس إيطاليا عامي 2022 و2023، فضلا عن كأس السوبر الإيطالي مرتين أيضا، عامي 2021 و2022.

وشارك ميلان شكرينيار (28 عاما) مع المنتخب السلوفاكي للمرة الأولى في مايو من عام 2016، ليخوض منذ ذلك الحين 60 مواجهة دولية.

ويعد المدافع السلوفاكي ثاني صفقات نادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أعلن اليوم أيضا التعاقد رسميا مع النجم الإسباني، ماركو أسينسيو، في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.

المصدر: "twitter/Paris"