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رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع صخرة دفاع إنتر ميلان

الرياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع صخرة دفاع إنتر ميلان
AFP /Paul ELLIS
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر تمتد إلى 30 يونيو 2028.

وانتهى عقد ميلان شكرينيار مع إنتر ميلان يوم الجمعة 30 يونيو 2023، ما أتاح له الفرصة بالالتحاق بأي نادي مجانا.

وقال شكرينيار إنه "سعيد للغاية لكوني جزءا من هذا النادي الرائع. باريس سان جيرمان من أقوى الأندية في العالم، ولديه لاعبون عالميون وجماهير رائعة".

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انضم شكرينيار إلى صفوف إنتر ميلان عام 2017 قادما من نادي سامبدوريا الإيطالي مقابل 34 مليون يورو، حيث دافع عن ألوان "النيراتزوري" في 246 مباراة خلال 5 مواسم، وأحرز خلالها 10 أهداف، كما توج معه بألقاب الدوري الإيطالي في سنة 2021، وكأس إيطاليا عامي 2022 و2023، فضلا عن كأس السوبر الإيطالي مرتين أيضا، عامي 2021 و2022.

وشارك ميلان شكرينيار (28 عاما) مع المنتخب السلوفاكي للمرة الأولى في مايو من عام 2016، ليخوض منذ ذلك الحين 60 مواجهة دولية.

ويعد المدافع السلوفاكي ثاني صفقات نادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أعلن اليوم أيضا التعاقد رسميا مع النجم الإسباني، ماركو أسينسيو، في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.

المصدر: "twitter/Paris"

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