كلويفرت يستبعد ميسي ويرشح 3 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام

رشح النجم الهولندي السابق، باتريك كلويفرت، ثلاثة لاعبين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، حيث لم يكن ليونيل ميسي الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بمونديال "قطر 2022" من بينهم.

ومن المنتظر أن تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن الفائز بالكرة الذهبية لموسم 2022-2023 في 30 أكتوبر المقبل.

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وأكد كلويفرت، الذي سبق له اللعب لنادي برشلونة وهو الفريق الذي يعتبر ميسي أسطورته وهدافه التاريخي، أن الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور، هم أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2023، لأن اللاعبين الثلاثة أدوا دورا محوريا مع فرقهم في الموسم المنصرم.

ولم يذكر اللاعب السابق لأياكس وبرشلونة وميلان اسم ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 واختير فيها كأفضل لاعب.

وتوج أيضا ميسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية (سبع مرات)، مع فريقه السابق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، قبل أن يعلن رحيله عنه هذا الصيف بعد نهاية عقده، للانضمام لإنتر ميامي الأمريكي.

في المقابل، كان هالاند أحد الأبطال الرئيسيين وراء فوز مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية في الموسم المنصرم، إذ سجل المهاجم النرويجي 52 هدفا في جميع المسابقات بموسمه الأول في إنجلترا.

أما مبابي، فقد قدم أداء مثيرا مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 41 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 43 مباراة في مختلف المسابقات.

وقاد مبابي أيضا منتخب فرنسا لبلوغ نهائي مونديال 2022، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في النهائي قبل أن ينهزم "الديوك" بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

ومن جانبه، سجل فينيسيوس جونيور 23 هدفا، وقدم 21 تمريرة حاسمة في 55 مباراة في مختلف المسابقات مع ريال مدريد.

المصدر:dailypost