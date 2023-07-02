من يحجز مقعده في أولمبياد باريس؟.. جدول مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا

نجحت أربعة منتخبات في التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما والمقامة في المغرب.

والمنتخبات المتأهلة هي، صاحب الأرض منتخب المغرب، وغينيا، ومصر، ومالي.

وتأهل المنتخب المغربي بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بتسع نقاط (ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات)، ورافقه منتخب غينيا الذي حل وصيفا في هذه المجموعة مع أربع نقاط.

في حين، تصدرت مصر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط وحل منتخب مالي في مركز الوصافة مع ست نقاط.

ويلعب المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي مع مالي فيما تلعب مصر ضد غينيا.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي بعد غد الثلاثاء.

وتكتسي مباراتا المربع الذهبي أهمية كبيرة لأن الفائزين في هذا الدور سيضمنان الوصول لنهائي البطولة القارية وأيضا المشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام المقبل.

ويتواجه الخاسران في نصف النهائي، في مباراة تحديد المركز الثالث، ويذهب الفائز لباريس مباشرة أما الخاسر فسيخوض الملحق العالمي لحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

المصدر: RT