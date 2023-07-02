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المهاجمون أكبر المستفيدين.. صورة توضح كيفية احتساب التسلل في القاعدة الجديدة

الرياضة

المهاجمون أكبر المستفيدين.. صورة توضح كيفية احتساب التسلل في القاعدة الجديدة
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ينتظر أن يطال تعديل جديد قانون التسلل في كرة القدم، بعدما وافق الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، رسميا أمس السبت، على اختبار قانون التسلل الجديد.

وسيختبر قانون التسلل الجديد في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا قبل تعميمه في جميع البطولات، في حال نجاحه.

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وينص التعديل الجديد على اعتبار المهاجم متسللا فقط في حالة تجاوز جسده بالكامل لآخر مدافع من الفريق المنافس، وليس بجزء من جسده كما كانت تنص القواعد سابقا

وفي الوقت الحالي، يعتبر اللاعب متسللا إذا كان أي جزء من جسده، الذي يمكنه تسجيل هدف، متقدما على المدافع الأخير عند لعب الكرة، لكن الآن سيتغير ذلك، وهو ما من شأنه منح المهاجمين ميزة كبيرة وسيسهم في زيادة الأهداف خلال المباريات بشكل واضح.

وسيكون المهاجمون السريعون أكبر المستفيدين من التعديل، بينما سيتضرر منه المدافعون البطيئون الذين يعتمدون بشكل كبير على التمركز لمحاولة إيقاف مهاجمي المنافسين بوضعهم في موقف التسلل.

ومع تأكيد "الفيفا" بداية اختبار قاعدة التسلل الجديدة، انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توضح كيفية احتساب التسلل في القانون الجديد.

وفي الصورة أعلاه، لن تحتسب وضعية تسلل في هذه الحالة عند تطبيق قانون التسلل الجديد، لأن القانون ينص على أن اللاعب المهاجم يجب أن يكون متقدما بـالكامل عن آخر مدافع للفريق المنافس وليس بجزء من جسمه فقط حتى يعتبر متسللا.

المصدر: RT 

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